Adıyaman’da öğrenciler hâlâ eğitime ulaşamıyor

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:36

Depremlerin ağır yıkıma uğrattığı Adıyaman ile ilçeleri Besni, Gölbaşı ve Tut’ta 77 gün sonra 24 Nisan’da eğitim başladı. İl milli eğitim müdürü Ramazan Aşçı yaptığı açıklamada “Adıyaman’da 481 okul ve 105 bin öğrencimizle eğitim öğretime başladık. Şu an Adıyaman genelinde kapalı olan okulumuz yok. 700’e yakın okulda çocuklarımıza hizmet ediyoruz” dedi. Aşçı, depremden sonra 30 bin öğrencinin nakil olduğunu belirterek “5 bin öğrencimiz okullarına dönüş yaptı. 145 bin öğrencimiz de okullarda eğitim görmekte” ifadelerini kullandı.

Aşçı’nın açıklamalarına karşın bölgede hâlâ planlı ve sağlıklı eğitim koşulları sağlanamadı. Okul olmayan köylerde depremler öncesi taşımalı olarak süren eğitim, şimdi yetersiz servis sayısı nedeniyle sürdürülemiyor. Tadilatı yapılmış ancak fiziki koşulları elverişsiz okullar ve yetersiz öğretmen sayısı da süreci aksatıyor.

(Kadem Özbay)

"GERÇEKLER TAM TERSİ"

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay deprem bölgesindeki eğitim faaliyetlerine ilişkin toz pembe bir tablo çizilmeye çalışıldığına ancak gerçeklerin tam tersi olduğuna dikkat çekerek “Öğrencilerin okullara ulaşımından materyal ihtiyacına kadar birçok sorun devam ediyor. Doğru düzgün çözülebilmiş bir şey yok. Gelecek pazarlaması yapılıyor. Umut tacirliği yapılıyor. Belirsizlikler, zorlamalar, ‘Yaptım oldu’, ‘Ben dersem olacak’ anlayışı yaşanan travmanın şiddedini daha da artırıyor” dedi.