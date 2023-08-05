Adıyaman’da orman yangını

Yayınlanma: 05.08.2023 - 13:04

Güncelleme: 05.08.2023 - 13:04

Adıyaman'da Karadağ ormanlık alanında yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale etti.

Ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen orman yangınına müdahalesi sürerken bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.