Adıyaman'da otomobil hırsızlığına 2 tutuklama

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, park halindeki otomobili çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

DHA
09 Kasım 2022 Çarşamba, 13:46
Adıyaman'da otomobil hırsızlığına 2 tutuklama
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’nde İ.N.’ye ait otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.  Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliğini belirlediği C.O. ile H.G.'yi ilçe merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan ve Emniyet'teki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 


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