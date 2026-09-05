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Adıyamanlı gazeteci trafik kazasında hayatını kaybetti

Adıyamanlı gazeteci trafik kazasında hayatını kaybetti

5.09.2026 20:03:00
Güncellenme:
DHA
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Adıyamanlı gazeteci trafik kazasında hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan gazeteci Harun Yumrutepe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde gazeteci Harun Yumrutepe (47), kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Çelikhan ilçesinde meydana geldi. Harun Yumrutepe'nin kontrolünü kaybettiği 33 D 6953 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilinde sıkışarak ağır yaralanan Yumrutepe, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yumrutepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yumrutepe’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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