Adli kontrolle serbest bırakılan gazeteci Can Bursalı'nın X hesabına erişim engeli

Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı'nın X hesabına erişim engeli getirildi. Karar, Bursalı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Bursalı, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Mahkeme, Bursalı'nın haftada üç gün karakolda imza vermesi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcılık ifadesinde Bursalı'ya ayrıca "iftira", "hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, hükümetini ve devletin yargı organlarını aşağılama" suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında Bursalı'nın X hesabından yaptığı haber ve paylaşımlar da gündeme getirildi. İfadesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ve Bartın maden faciasına ilişkin haberleri ile sosyal medya paylaşımları da sorulan Bursalı, tüm paylaşım ve haberlerinin gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bursalı'nın X hesabına erişim engeli getirildi. Erişim engeline ilişkin kararın gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.