Adli sicil kaydı e-Devlet'ten nasıl alınır? Arşiv kaydı nasıl silinir?

Adalet Bakanlığının bilgilendirmesine göre, adli sicil belgesi oluşturulurken belgenin hangi amaçla kullanılacağına ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekiyor.

Adli sicil kaydı belgesi, e-Devlet Kapısı üzerinden Adalet Bakanlığına ait Adli Sicil Kaydı Sorgulama hizmeti kullanılarak alınabiliyor. Vatandaşların işlem yapabilmesi için e-Devlet hesabına giriş yapması ve kimlik doğrulama adımını tamamlaması gerekiyor.

Bu iki kayıt aynı anlama gelmez. Bir kişinin adli sicil belgesinde kayıt görünmemesi, her durumda arşivde hiçbir bilgi bulunmadığı anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle işlem yapılırken adli sicil kaydı ile arşiv kaydı arasındaki farkın dikkate alınması gerekir.

Adli sicil kaydı, kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarına ilişkin bilgilerin tutulduğu resmî kayıttır. Arşiv kaydı ise ilgili yasal şartların oluşmasıyla adli sicil kaydından arşive alınan bilgileri ifade eder.

Belge alınırken kullanım amacı ve kurum türü seçeneklerinin dikkatli şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Her başvuruda arşiv kaydının gösterilmesi aynı şekilde uygulanmayabileceğinden, belgenin talep edildiği kurumun şartları da incelenmeli.

Vatandaşlar, ihtiyaç duyulması halinde arşiv kaydını da içeren adli sicil belgesi oluşturabiliyor. e-Devlet Kapısının bilgilendirmesinde, arşiv kayıtlı adli sicil belgesi almak için Kurum Türü bölümünde “Resmî” seçeneğinin işaretlenmesi gerektiği belirtiliyor. Bu şekilde oluşturulan belgede arşiv kaydı bilgileri de yer alabiliyor.

ARŞİV KAYDI NASIL SİLİNİR?

Arşiv kaydının silinip silinemeyeceği, mahkûmiyetin niteliğine, cezanın infaz durumuna ve ilgili mevzuatta yer alan şartlara göre değerlendirilir. Her kayıt için aynı silme süresi geçerli değildir.

Adli sicil kaydının silinmesi veya düzeltilmesiyle ilgili başvurular için e-Devlet Kapısı üzerinden Adli Sicil Silme ve Düzeltme Talebi hizmeti kullanılabiliyor. Söz konusu hizmet, Adalet Bakanlığı tarafından sunuluyor.

Arşiv kaydının silinmesi için başvuru yapmadan önce kişinin kendi kaydının hukuki durumunu ve silme şartlarını kontrol etmesi gerekiyor. Başvuru yapılabilmesi, kaydın otomatik olarak silineceği anlamına gelmiyor.

ADLİ SİCİL SİLME VE DÜZELTME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adli sicil kaydının silinmesi veya kayıtta düzeltme talep edilmesi için e-Devlet üzerinden şu adımlar izlenebilir:

e-Devlet hesabınıza giriş yapın.

Arama bölümüne “Adli Sicil Silme ve Düzeltme Talebi” yazın.

Adalet Bakanlığına ait hizmeti açın.

Kimlik doğrulama işlemini tamamlayın.

Başvuru ekranındaki bilgileri kontrol edin.

Silme veya düzeltme talebinizi ilgili alana girin.

Başvuruyu gönderin ve işlem durumunu takip edin.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, adli sicil silme başvurularının e-Devlet Kapısı'na taşındığını duyuruyor.

ARŞİV KAYDI HANGİ ŞARTLARDA SİLİNİR?

Arşiv kaydının silinmesine ilişkin koşullar, ilgili kanun hükümlerine ve mahkûmiyetin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle “Her arşiv kaydı belirli bir sürenin sonunda mutlaka silinir” şeklinde genel bir ifade kullanmak doğru olmaz.

Kişinin cezanın infaz durumu, mahkeme kararı ve diğer hukuki bilgiler üzerinden değerlendirme yapması gerekir. Özellikle bir iş başvurusu, kamu görevi veya resmî işlem öncesinde kaydın hangi kapsamda göründüğü kontrol edilmelidir.

ADLİ SİCİL KAYDI SİLME BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Adli sicil kaydı silme veya düzeltme başvurusunun sonuçlanma süresi, başvurunun içeriğine, gerekli incelemelere ve dosyanın durumuna göre değişebilir. Bu nedenle bütün başvurular için geçerli kesin bir süre vermek mümkün değildir.

Başvuru yapan vatandaşların e-Devlet üzerinden işlem durumunu takip etmesi ve ihtiyaç halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün resmî kanallarından bilgi alması gerekir.