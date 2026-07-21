Adli tatil başladı, butlan kararı eylüle kaldı: ‘Hukuki açıdan kaotik bir durum’

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleşen 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025’te gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultay’ına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin 21 Mayıs’ta verdiği mutlak butlan (hukuken yok sayılma) kararı, 56 gün sonra temyiz incelemesi için 17 Temmuz’da Yargıtay’a gönderildi.

Kararın 56 gün sonra, adli tatile yakın bir zamanda Yargıtay’a gönderilmesi, ‘süre ayarlaması’ iddialarını kamuoyunun gündemine taşıdı. Adli tatil, dün itibarıyla başladı. Adli tatil boyunca mahkemelerde olağan duruşmalara büyük ölçüde ara verilirken, yargı hizmetlerinin aksamaması amacıyla nöbetçi mahkemeler görev yapmayı sürdürecek. Tatil süresince tutuklu sanıklarla ilgili işlemler, tutukluluğun incelenmesi, gecikmesinde sakınca bulunan başvurular ve kanunlarda acil olduğu belirtilen yargı işleri nöbetçi mahkemeler tarafından karara bağlanacak. Diğer dava ve yargılamalar ise yeni adli yılın başlamasıyla birlikte kaldığı yerden devam edecek.

DANIŞTAY’DA DA NÖBETÇİ HEYET GÖREVLİ OLACAK

Danıştay’da da adli tatil boyunca nöbetçi heyet görevli olacak. Nöbetçi heyet, davaların esası hakkında karar veremeyecek ancak yürütmenin durdurulması talepleri ile aciliyet taşıyan başvuruları değerlendirebilecek. Yargıtay'da ise adli tatil süresince biri hukuk, diğeri ceza alanında olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi tutuklu sanıklara ilişkin dosyaları incelerken, hukuk dairesi ise acil nitelik taşıyan hukuki işlemleri değerlendirecek.

Anayasa Mahkemesi(AYM), adli tatil uygulaması kapsamı dışında yer aldığı için çalışmalarını kesintisiz sürdürecek. Adli tatil, 31 Ağustos’ta sona erecek, yeni adli yıl 1 Eylül Salı günü başlayacak. Kamuoyunun gündemindeki 'mutlak butlan’ kararı ise, adli tatilde görüşülebilecek olan davalardan değil.

‘BÜYÜK BİR SİYASİ MÜHENDİSLİK YAPILDI’

Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı avukat Bülent Yücetürk, mutlak butlan kararının Yargıtay’daki olası işleyiş sürecini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Yücetürk, “Burada büyük bir siyasi mühendislik yapıldı. BAM 36. Dairesi, kararın taraflara tebliği gibi gerekçelerle 56 gün dosyayı elinde tuttu. Adli tatile 3 gün kala da UYAP üzerinden gönderdi. Anlaşılıyor ki dosya fiziken de Yargıtay’a ulaşmış. Bugün (dün) adli tatil başladı. Sadece tedbir kararı görüşülebilirdi. Tedbir kararı da Yargıtay’da nöbetçi heyet tarafından değerlendirilen bir durum. Ama nöbetçi heyet, ceza ve hukuk dairelerinden oluşan karma bir heyet. İşin uzmanlarından oluşan bir heyet değil. Daha çok acil işlere bakarlar. Dolayısıyla burada dosyanın adli tatil sonrasına kalması, BAM 36. Daire’deki mühendisliğin sonucu. Zaten bu sonuca ulaşmak için böyle yaptılar” dedi.

‘EYLÜL AYININ İLK İKİ HAFTASINDA KARARA BAĞLANMALI’

Adli tatilin ardından Yargıtay’da karara ilişkin işletilebilecek süreci değerlendiren Yücetürk, “Yargıtay 1 Eylül’de adli tatil başladıktan sonra 1. veya 2. hafta görüşüp karara bağlayabilir. Daha fazla bekletme şansı yok. Bu kadar tartışmalı bir dosyanın öncelikli olarak ele alınmaması büyük eleştirilere neden olacaktır. Yargıtay bu dosyayı bir tetkik hakimine verecek. Tetkik hakimi bir rapor hazırlayacak. Bu rapor da oradaki heyetin önüne sunulacak. Heyet de bunu tartışıp karar verecek. O yüzden ilk hafta olmazsa bile ikinci haftada mutlaka bu dosya görüşülüp karara bağlanması gereken bir dosya” diye konuştu.

‘HUKUKİ AÇIDAN KAOTİK BİR DURUM’

Kararın olası sonuçlarını da yorumlayan Yücetürk, görüşlerini şöyle ifade etti:

“Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin karar vermesi sorunu esastan çözmeyecek. Çünkü burada bir tedbir kararı var. Esasla ilgili bir değerlendirme yapacak. Tedbiri kaldırıp esastan kararı bozduğu zaman dosyayı tekrar 36. BAM’a gönderdiğinde BAM’ın direnme hakkı var. Direndiğinde, dosya tekrar 3. Hukuk Dairesi’ne gelecek. Yargıtay ya bu dosyayı onayacak ya da Hukuk Genel Kurulu’na gönderecek. Bütün bunlar süreci uzatacak şeyler. Tam iktidar ve butlan ekibinin isteyeceği durumlar. Burada Yargıtay’ın bozup tedbir kararını kaldırması halinde Özel ve arkadaşları göreve dönmüş olacaklar ama BAM aynı kararda direnirse tekrar başa dönülmüş olacak. Hukuki açıdan kaotik bir durum."

‘EYLÜLDE DE BİTMEZ’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, dün Meclis’te yaptığı basın toplantısında butlan kararına yönelik süreciyle ve seçilmiş CHP heyetinin yeni parti çalışmalarıyla ilgili konuştu. Emir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin (BAM) kararı 56 gün sonra Yargıtay’a göndermesini, “‘Gönder artık şu kararı. Türkiye’nin en önemli davası bu. Tedbir kararı, esasın önüne geçemez. Böyle tedbir olmaz. Bu, hukuku yerle bir etmektir’ dediğimizde beklediler. Bir iş günü kala, dosya Yargıtay’a geldi. Yargıtay istese, bunu görüşebilirdi. Onlar da Türkiye’de yaşıyorlar. BAM başkanının kimden aldığı cesaretle 56 gün dosyayı tuttuğunu, ipe un serdiğini çok iyi bildikleri için, oralara birebir bağlı oldukları için onlar da çekindiler. Eylüle kaldı. O tarihte de bitmez. Amaç; CHP’yi tartıştırmak. Böylelikle kendi kara düzenlerini yürütecekler. Dava sürecinin hiçbir aşamasında hukukun kırıntısı dahi yoktur. Biz sonuna kadar üzerimize düşeni yaparız. Ama oradan hukuk çıkmayacağını öngörebiliriz. Bir gün o karar gelecek. Ama geç gelen adalet, adalet olmayacak” ifadeleriyle değerlendirdi.

‘BİZDEN DUYMADIKLARINIZ GERÇEK DEĞİLDİR’

Yeni parti kurulmasına yönelik soruları da yanıtlayan Emir, “Yeni parti süreciyle ilgili özellikle yandaş medyadan bilerek isteyerek yalanlar üretiyorlar. O yalanları bir gün tartıştırıyorlar. O gün yalan olduğu anlaşılıyor ama tartışılmış oluyor. Bizden duymadığınız hiçbir şey gerçek değildir. Yetkili kişiler bellidir. Genel başkanımız (Özgür Özel) yarın (bugün) grup toplantısını yapacaktır, süreçle ilgili değerlendirmelerini anlatacaktır. Ama şimdilik, sizinle paylaşabileceğimiz bir tarih söz konusu değildir” dedi.