Adli tatil yarın başlıyor
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak.
Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak. Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.
Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker’den çarpıcı paylaşım
- Sırbistan'dan Türkiye'ye sert mesajlar
- Fulya Öztürk’ten eleştirilere yanıt
- 400 bin yıllık 'dev' keşif!
- Ahmet Kural dünyaevine girdi! İşte düğünden kareler
- Gizli katılımcı dikkat çekti
- Şimdi satış listesinde!
- İşte faiz, enflasyon ve büyüme anketi
- Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı
- Ligden düşecek takım sayısı belli oldu!