Adli Tıp raporu tamamlandı: Erhan Çelik'in eski eşi Op. Dr. Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu!

İzmir’de özel kliniğinde hayatını kaybeden Op. Dr. Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

Sabah’tan Huzeyfe Atıcı’nın haberine göre raporda, Gültekin’in anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

KANINDA YÜKSEK MİKTARDA PROPOFOL TESPİT EDİLDİ

Sabah'ta yer alan bilgilere göre toksikolojik incelemede Gültekin’in kanında yüksek miktarda propofol tespit edildiği, aynı maddeye iç organlarında ve mide içeriğinde de rastlandığı belirtildi.

Gültekin’in klinikte serum ve propofol uygulaması sırasında kalbinin durduğu bilgisine yer verilirken, otopside tespit edilen bazı morluk ve kaburga kırıklarının yeniden canlandırma müdahaleleri sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirildi.

İncelemelerde alkol ve uçucu maddeye rastlanmadığı da bildirildi.

ERHAN ÇELİK’İN İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Gültekin’in boşanma aşamasında olduğu haber spikeri Erhan Çelik, daha önce yaptığı açıklamalarda Gültekin’in 12 yıllık anestezi bağımlılığı geçmişi bulunduğunu öne sürmüştü.

Çelik ayrıca, Gültekin’in hayatını kaybettiği gün klinik çalışanlarının kendisine aşırı doz alındığını söylediğini iddia etmişti.

Bu iddialara ilişkin soruşturma süreci sürerken, Adli Tıp raporunda ölüm nedeni propofol zehirlenmesi olarak kayda geçti.