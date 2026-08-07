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Adliye binasında yangın... Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

Adliye binasında yangın... Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

7.08.2026 10:13:00
Güncellenme:
DHA
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Adliye binasında yangın... Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam adliye binasında çıkan yangının kapatılan Sulh Ceza Mahkemelerine ait 2014 yılı öncesindeki dosyaların bulunduğu kısımda başladığını bildirdi. Az sayıda dosyanın zarar gördüğünü açıklayan başsavcılık, mevzuat gereği UYAP sistemine kayıtlı olduklarını belirtti.
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Erzurum Adliyesi’nin arşiv bölümünde dün saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosundan çıktığı belirlenen yangına adliye binasındaki güvenlik görevlisi yangın tüpüyle müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden bir personel ile bir bekçi dumandan etkilendi. İki kişi, ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Binayı saran dumanın tahliyesinin ardından çalışmalar saat 21.00 sıralarında tamamlandı.

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TABURCU EDİLDİLER

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye binasındaki yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Başsavcılık Medya İletişim Bürosu kanalıyla yapılan açıklamada, yangının saat 18.46'da çıktığı bildirildi. 18.53'te kolluk, sağlık ve itfaiye görevlilerinin yangına müdahaleye başladığının belirtildiği açıklamada, "Adliyede gece görevlisi olarak çalışan A.T.'nin arşiv kısmında elektrik panosunda yangın çıktığını görmesi üzerine önce yangını söndürmeye çalışarak 2 yangın tüpünü boşaltmasından sonra dumandan etkilenerek kendini dışarı atmış ve sağlık görevlilerince ilk müdahale yapılarak hastaneye sevki sağlanmıştır. Yine adliye giriş noktasında görev çarşı mahalle bekçisi M.T. isimli görevli dumandan etkilenerek üniversite hastanesine intikal ettirilmiştir. Her iki görevlinin sağlık durumu iyi olup hastaneden taburcu edilmiştir. Kısa sürede yangın kontrol altına alınmış, adliye binasının tamamı kontrol edilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

SULH CEZA MAHKEMELERİNİN DOSYALARI

Açıklamada ayrıca yangının kapatılan Sulh Ceza Mahkemeleri’ne ait dosyaların bulunduğu bölgede çıktığı belirtilerek, “Yapılan ilk kontrolde yangının, adliye binası bodrum katında bulunan arşivde, kapatılan Sulh Ceza Mahkemelerine ait 2014 yılı öncesine ait dosyaların olduğu kısımda başladığı ve dar bir alanda az sayıda dosyanın zarar gördüğü, belirtilen dosyaların mevzuat gereği UYAP sisteminde kayıtlı bulunan dosyalar olduğu tespit edilmiştir" denildi.

İlgili Konular: #Erzurum #Yangın #Adliye

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