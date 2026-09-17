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Adliyede dava dosyalarına müdahale eden suç örgütüne operasyon: İkisi avukat 6 kişi hakkında gözaltı kararı

Adliyede dava dosyalarına müdahale eden suç örgütüne operasyon: İkisi avukat 6 kişi hakkında gözaltı kararı

17.09.2026 12:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Adliyede dava dosyalarına müdahale eden suç örgütüne operasyon: İkisi avukat 6 kişi hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da adliyedeki dosyalara 'müdahale' eden suç örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu. Başsavcılık, soruşturma kapsamında ikisi avukat 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini aktardı.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’daki adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine 'menfaat karşılığında müdahale edildiği' iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 2'si avukat 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini kaydetti.

Operasyonlarda, ikisi avukat 5 şüphelinin yakalandığı, 1 şüphelinin ise arandığı aktarıldı.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"M.Ş liderliğinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün, 2022-2024 yılları arasında, İstanbul ilinde farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere, menfaat karşılığı müdahale ettiklerinin iddia edilmesi üzerine, mevcut deliller çerçevesinde ilk etapta 2’si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış olup;

Şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve işyerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verilmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir."

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