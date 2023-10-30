Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Adliyede skandal olay: Bankacı kadını tuvalete kilitleyip cinsel saldırıda bulundu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) temizlik personeli Recep Y., adliyedeki bankada çalışan S.K.'ya, tuvalette cinsel saldırıda bulundu. Kaçmayı başaran kadın, R.Y.'den şikâyetçi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:51
Adliyede skandal olay: Bankacı kadını tuvalete kilitleyip cinsel saldırıda bulundu
Abone Ol google-news

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) temizlik personeli Recep Y. (28) iddiaya göre marttan itibaren S.K.'ya sosyal medyadan mesaj atarak sürekli taciz etti. Evli ve iki çocuk annesi S.K.'nın kendisini istemediğini söylemesine rağmen cinsel içerikli mesajlarının dozunu arttıran R.Y., taciz mesajlarını sürdürdü.

S.K., adliyede R.K.'ya denk gelmemek için bankadan dışarı çıkamaz oldu. Her gün işe korku ve panikle gitmeye başlayan kadın, 27 Nisan'da hayatının şokunu yaşadı.

Sabah gazetesinin haberine göre; adliyenin B Blok'unda tuvalete giden S.K., kapı kilitleme sesi duydu. Arkasına baktığında R.Y.'yi gördü. R.Y., S.Y'ye cinsel saldırıda bulundu. Kaçmayı başaran S.K., R.Y.'den şikayetçi oldu. R.Y. suçlamaları reddetti. Ancak kabusu yaşayan kadın dilekçesine, mesajların görüntülerini de ekledi.

Savcılık, şüphelinin kadına yönelik tuvalette cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu, ancak saldırının teşebbüs aşamasında kaldığını vurguladı. R.Y.'ye 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

 


Adliye Cinsel saldırı bankacı

İlgili Haberler

'Elbisen kısa' denilerek eve gönderildi: Cinsel taciz davası açtı

'Elbisen kısa' denilerek eve gönderildi: Cinsel taciz davası açtı
Cinsel tacizle suçlanıyordu: Rubiales ifade verdi!

Cinsel tacizle suçlanıyordu: Rubiales ifade verdi!
Ünlü şarkıcı Lizzo 'cinsel taciz'le suçlanıyor

Ünlü şarkıcı Lizzo 'cinsel taciz'le suçlanıyor

En Çok Okunan Haberler