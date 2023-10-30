Adliyede skandal olay: Bankacı kadını tuvalete kilitleyip cinsel saldırıda bulundu

Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:51

Güncelleme: 30.10.2023 - 09:59

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) temizlik personeli Recep Y. (28) iddiaya göre marttan itibaren S.K.'ya sosyal medyadan mesaj atarak sürekli taciz etti. Evli ve iki çocuk annesi S.K.'nın kendisini istemediğini söylemesine rağmen cinsel içerikli mesajlarının dozunu arttıran R.Y., taciz mesajlarını sürdürdü.

S.K., adliyede R.K.'ya denk gelmemek için bankadan dışarı çıkamaz oldu. Her gün işe korku ve panikle gitmeye başlayan kadın, 27 Nisan'da hayatının şokunu yaşadı.

Sabah gazetesinin haberine göre; adliyenin B Blok'unda tuvalete giden S.K., kapı kilitleme sesi duydu. Arkasına baktığında R.Y.'yi gördü. R.Y., S.Y'ye cinsel saldırıda bulundu. Kaçmayı başaran S.K., R.Y.'den şikayetçi oldu. R.Y. suçlamaları reddetti. Ancak kabusu yaşayan kadın dilekçesine, mesajların görüntülerini de ekledi.

Savcılık, şüphelinin kadına yönelik tuvalette cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu, ancak saldırının teşebbüs aşamasında kaldığını vurguladı. R.Y.'ye 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.