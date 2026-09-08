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Adliyeden çıkan aileye silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Adliyeden çıkan aileye silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

8.09.2026 12:40:00
Güncellenme:
DHA
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Adliyeden çıkan aileye silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Adana’da adliyede görülen bir davanın duruşmasından çıkan aile, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Adliye yakınındaki saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
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Adana’nın Yüreğir ilçesinde adliyeden çıkan bir aileye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki Adana Adliyesi yakınında bulunan bir ara sokakta meydana geldi.

DURUŞMADAN ÇIKTIKLARI SIRADA SALDIRIYA UĞRADILAR

Edinilen bilgiye göre adliyede görülen bir davanın duruşmasından çıkan aile, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan kişiler ise ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SALDIRGANLAR MOTOSİKLETLE KAÇTI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Adana #silahlı saldırı #Adliye