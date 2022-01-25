Adnan Bulut yazdı: 'Sözde dindar özde kindar kuşakları böyle yetişti'

25 Ocak 2022 Salı, 19:42

Gazeteci-yazar Adnan Bulut, gazetemizin bugünkü Olaylar ve Görüşler köşesinde "Dil koparan Cumhurbaşkanı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bulut, "Cumhuriyet düşmanı, Atatürk ve devrimlerinin düşmanı on binlerce insanın" nasıl yetiştirildiğini anlattı.



Bulut, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yıllar önce yaptığı bir şarkısıyla gündeme gelen Sezen Aksu'yu, "Dillerini koparız" diyerek hedef almasını değerlendirdi.

"KÂBUS GİBİ ÇÖKTÜ"

Devletin öğrencilere barınma ve eğitim olanakları sağlayamadığı için tarikatların çocukların üzerine "Kâbus gibi çöktüğünü" söyleyen Bulut, "Bir yatak, bir tas yemek verememişti devlet bu vatanın çocuklarına. Dinbazlar binlerce yurt yaptı, kimi kaçak, kimi yasal. Ve o yurtlarda Cumhuriyet düşmanı, Atatürk ve devrimlerinin düşmanı on binlerce 'insan' yetiştirildi" dedi.

"Bugünün sözde dindar özde kindar kuşakları böyle yetişti" diyen Bulut, yazısına, "Bayrağına, vatanına yabancı, şeyhinin sümüklü mendilini bayraktan aziz sayan subaylar, hakimler, valiler görmedik mi 15 Temmuz’da?" şeklinde devam etti.

"HER GÜN YENİ KURBANLAR"

Dindarları siyasal islamcılardan ayıran Bulut, yurtlarda yaşanan istismar ve şiddet olaylarına ilişkin, "Çocuklara tecavüz edilirken, memleket soyulurken, insanlar zulme uğrarken ses çıkarmayan siyasal İslamcılar, her gün linç için yeni kurbanlar, yeni hedefler seçiyor" ifadelerini kullandı.

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