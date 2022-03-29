Adnan Oktar'ın avukatlarına operasyon
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetme' gibi birçok suçtan tutuklanan Adnan Oktar davasında, tahliye edilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Son olarak, Oktar'ın avukatlarının da olduğu 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da iki, Ankara'da bir avukatlık ofisi, savcılar nezaretinde arandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar'ın avukatlarının da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında operasyon başlattı. Oktar'ın avukatlarının ofislerinde savcılar nezaretinde arama yapıldı.
İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüphelilerin Adnan Oktar'ın emir ve talimatlarını cezaevi dışındaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün maddi imkanlarını kontrol ettikleri, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek kişilere baskı kurdukları belirlendi.
ARAMA YAPILDI
Operasyon bugün sabah 08.00'de İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.
Aralarında Adnan Oktar'ın avukatlarının da olduğu 8 şüpheliye yönelik operasyonda, İstanbul'da iki, Ankara'da bir avukatlık ofisi, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları nezaretinde arandı.
Öte yandan Adnan Oktar davasında tahliye kararı verilen 61 sanık hakkında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin verdiği tutuklama kararıyla ilgili 52 kişiden 32'si yakalandı. İstanbul'da dışında oldukları belirlenen 9 sanık ile firarilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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