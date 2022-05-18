Adnan Şensen kimdir? Adnan Şenses ne zaman hayatını kaybetti?

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:16

Gerçek adı Adnan Ertuğran olan Adnan Şenses 1978 Bursa doğumludur.

1956 yılında çevresinin sesine verdiği ilgi doğrultusunda müzik hayatına atılmak için ailesinin yanından kaçıp Beyoğlu'na gitti.. Burada dönemin ünlü organizatörlerinden Tikofiş lakaplı Hasan Oktay ile tanıştı. Sesi beğenilmediği için Tikofiş'in bürosunda çay ve temizlik işlerine baktı. Gemlik'te Atlas Sineması'nda düzenlenen bir konsere, dönemin ünlü sanatçılarından Sabite Tur geç kalınca seyirciyi oyalamak için sahneye çıktı ve çok beğenildi. Artık profesyonel olarak sahne almaya başladı. İlk musiki derslerini Suzan Yakar Rutkay'dan aldı.

Adnan Şenses Ankara Radyosu'nda 16 sene çalıştı. Ardından, dönemin ünlü gazinolarında çalıştı. 47 filmde başrol oyuncusu olarak görev alan Şenses, Maksim Gazinosu'nda Zeki Müren ve Bülent Ersoy'dan sonra assolistlik yapan ilk sanatçılardandır. Sayısız plak ve birçok albüm yayımladı. Aynı zamanda çoğu albümünü de Almanya'da yayımladı. Tövbeler Tövbesi, Sabır Duası, Çok Üzgünsün Arkadaş, Doldur Meyhaneci, Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş ve Kadehi Şişeyi Kırarım gibi Türk müziğinin birçok eserini ilk seslendirenlerden biri oldu.

2 defa Kral TV Müzik Ödülü, 4 defa Altın Kelebek ödülü aldı. Çoğunlukla yorumculuk yapan Şenses kariyeri boyunca birkaç şarkı yazdı. 2013 yılında Sezen Aksu'nun hediye ettiği "Bekleyemedin mi?" ve "Kaybolan Yıllar" isimli şarkılarının da bulunduğu "Adnan Şenses Bir Efsanedir" albümünü yayınladı.

ADNAN ŞENSES NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Mide kanseri nedeniyle tedavi altında bulunan Adnan Şenses, 25 Aralık 2013 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Cenazesi Teşvikiye Camii de kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.