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Adres şaşırtmayacak... Mersin Limanı'ndaki geminin altından paket paket kokain çıktı!

Adres şaşırtmayacak... Mersin Limanı'ndaki geminin altından paket paket kokain çıktı!

13.09.2026 12:27:00
Güncellenme:
DHA
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Adres şaşırtmayacak... Mersin Limanı'ndaki geminin altından paket paket kokain çıktı!

Mersin Limanı'nda kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar TL değerinde 350 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, Brezilya'dan hareket ederek Mersin Limanı'na ulaşan kuru yük gemisinin gövde alt kısmında, dalgıçlar yardımıyla uyuşturucu madde çıkarılacağı belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, geminin dış gövdesinin altındaki motorun soğutma suyu bölümüne gizlenmiş 12 pakette, 1,5 milyar TL değerinde 350 kilo kokain ele geçirdi.

Olayla ilgili Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., E.B., E.Y. ve O.G. gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca dalış ekipmanları ve su altı skuteri de ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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İlgili Konular: #uyuşturucu #Mersin Limanı #gemi

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