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AFAD açıkladı: Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD açıkladı: Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem

18.09.2026 21:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AFAD açıkladı: Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın yaptığı duyuruya göre saat 21:09'da Ege Denizi Aydın Kuşadası'nda 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, saat 21.09’da meydana gelen deprem, Kuşadası’na 11,69 kilometre mesafede gerçekleşti.

Depremin 7,83 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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