AFAD açıkladı: Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, saat 21.09’da meydana gelen deprem, Kuşadası’na 11,69 kilometre mesafede gerçekleşti.
Depremin 7,83 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, saat 21.09’da meydana gelen deprem, Kuşadası’na 11,69 kilometre mesafede gerçekleşti.
Depremin 7,83 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.