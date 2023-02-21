AFAD deniz kıyısına kurduğu çadırkent sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:57

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 10:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’daki 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durulması uyarısında bulundu.

AFAD, daha sonra yaptığı açıklamada “Hatay’daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi'nin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır” duyurusunu yaptı.

Ancak AFAD’ın Hatay’da sahil şeridinde depremzedeler için kurduğu çadırkent fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti. Reuters haber ajansının foto muhabiri Ümit Bektaş AFAD’ın sahil şeridi uyarısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yorum yapmıyorum" dedi.