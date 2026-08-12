AFAD duyurdu: İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 11.30 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
İzmir'in Karaburun ilçesine 16.92 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin, yerin 12.37 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2026
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [16.92 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2026-08-12
Saat:11:30:06 TSİ
Enlem:38.79283 N
Boylam:26.564 E
Derinlik:12.37 km
Detay:https://t.co/t79vSrAdlz@afadbaskanlik