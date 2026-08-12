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AFAD duyurdu: İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

12.08.2026 11:57:00
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Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi, merkez üssü Ege Denizi olan ve İzmir'in Karaburun ilçesine 16.92 kilometre uzaklıkta yaşanan 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 11.30 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İzmir'in Karaburun ilçesine 16.92 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin, yerin 12.37 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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