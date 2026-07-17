AFAD sınavında mülakat mağduriyeti: ‘Liyakate bağlı yükselme, Türkiye’de hayale dönüştü’

AFAD, 20 Aralık 2025 tarihinde ‘Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği’ yazılı sınavı yaptı. Kurumun sınav açtığı her branşta binlerce kişi yarıştı. Ancak yazılı sınavda birinci, ikinci ve üçüncüler dahil olmak üzere yüksek puan alan birçok aday, mülakatta elendi. 6-24 Nisan 2026 tarihleri arazında yapılan mülakatların sonuçları, 26 Haziran 2026’da açıklandı. Yazılı ve mülakat sonuçlarının şeffaf bir şekilde liste halinde yayınlanmaması, yazılı sınavda yüksek puan alan branş birincisi adayların yüzde 80’inin mülakatta elenmesi torpil iddiaları gündeme getirdi. Sınava katılan isimlerden Ş.G. Yazılı sınavdan 90 puan almasına karşın mülakatlardan 64.8 puan alarak elendi. S.K. rumuzlu yurttaş ise, yazılı sınavdan 87 puan aldı. Mülakatlar sonucu 60 puan verilen bu yurttaş da sınavdan elenenler arasında yer aldı.

‘VATANDAŞIN ADALETE, HAKKANİYETE İNANCI KALMADI’

Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp, söz konusu iddialara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Demiralp, “Alınteri dökerek, çalışarak, emek vererek, liyakate dayalı bir şekilde mesleğinde yükselmek, artık Türkiye’de maalesef hayal olmuştur. Bu ülkede ne memurun ne sokaktaki vatandaşın adalete, hakkaniyete inancı kalmamıştır” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Genel Seçimleri öncesinde mülakatları kaldıracağına yönelik vaadini anımsatan Demiralp, “Sözler tutulmamıştır. Bu mülakat belası yüzünden canına kıyan insanlar olmuştur fakat bundan bir ders çıkarılmamıştır. Özellikle insan hayatı ile doğrudan ilgili bir kurum olan AFAD bünyesinde bu yapılan kabul edilemez. Bahsi geçen olay karşısında yasal mücadelemizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.