Son Dakika: AFAD'dan son dakika açıklaması: Sel, yıldırım, su baskını...

Son dakika haberi... Meteoroloji'den yapılan sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'un birçok noktasında gök gürültülü yağış etkili oluyor. Şiddetli yağış kentin birçok noktasında sele neden oldu. Yollar su altında kalırken seyir halindeki araçlar da mahsur kaldı.

Yayınlanma: 28.09.2023 - 16:33
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İstanbul’da akşam saatlerine doğru şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Yağış özellikle Avrupa Yakası’nda etkisini artırmaya başladı.

Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa’da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Özellikle Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı işyerlerini su bastı. Yollar göle dönerken rögar kapaklarından suların fışkırdığı görüldü.

Sağanak yağışa ilişkin AFAD, cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. AFAD'ın gönderdiğ uyarı mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"Meteoroloji'ye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır."

İETT OTOBÜSÜ MAHSUR KALDI

Öte yandan sağanak yağış sele neden oldu, İETT otobüsü mahsur kaldı.

YURTTAŞLAR MAHSUR KALDI

Şişli’de bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi’nde ise müşteriler aşırı yağış nedeniyle içeride mahsur kaldı. Dışarıya çıkamayan yurttaşlar girişte beklemek zorunda kaldı.


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