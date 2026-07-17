AFP Türkiye grevi kazanımla sonuçlandı: Gazeteciler ücret artışı ve ek haklar kazandı

Agence France-Presse (AFP) Türkiye bürosunda toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından başlayan grev, 12'nci gününde tarafların anlaşmaya varmasıyla sona erdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazandık!" ifadeleriyle grevin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Sendikanın açıklamasına göre, bir yıllık toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlar için yüzde 27 ücret artışı, tek seferlik 2 bin 500 avro ödeme, grev süresindeki 5 günlük ücretin ödenmesi, bir aylık ücret tutarında ikramiye ve evden çalışanlara aylık 3 bin 500 TL fatura desteği sağlandı.

TGS açıklamasında, toplu pazarlık sürecinde üyeleri bölmeye yönelik girişimlere ve adil ücret artışı taleplerinin görmezden gelinmesine rağmen önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, "Elde edilen kazanımın tüm basın ve yayınevi çalışanlarına moral olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sendika ayrıca, grev sürecinde birlik içinde hareket eden AFP Türkiye çalışanlarını kutlayarak, "Birlikte güçlüyüz" mesajını paylaştı.