Afrodit Banu Alkan kaç yaşında, nereli? Gürbüz Hanif ve Banu Alkan birlikteliği...

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:53

Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı oyuncusu Banu Alkan, nişanlandığını duyurdu. Haberin ardından gündeme oturan Banu Alkan'ın yaşam hikayesi ve birliktelikleri merak konusu oldu. İşte Banu Alkan'ın hayat hikayesine dair önemli noktalar...



AFRODİT BANU ALKAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?



64 yaşındaki Banu Alkan, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Temmuz 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Banu Alkan, ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balıkesir ilinin Edremit ilçesine göç etti. Banu Alkan'ın asıl adı "yaban gülü" anlamına gelen Remka'dır.

Aile, daha sonra İstanbul'a taşınarak, Kartal’da ikamet etti ve Banu Alkan'ın çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesi'nde başladığı öğrenimini lise 2. sınıfta bıraktı.

ADIM ADIM ŞÖHRETE

Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı. Ardından da Vakko'dan eğitim aldı. Daha sonra bir mankenlik ajansı’nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı.

1976’da Ses dergisinin düzenlediği 8. Sinema Artisti Yarışması'na girdi. Yarışmaya aynı zamanda Oya Aydoğan da katılmıştı. Banu Alkan yıllar sonra , ‘‘1976 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada ben birinci oldum, Oya Aydoğan dördüncü oldu’’ diyerek ortaya bir iddia attı. İkili, bu konu hakkında birçok kez TV programlarında tartıştı. Aydoğan'la Alkan arasındaki birincilik düellosu, Oya Aydoğan'ın sunduğu belgelerle sonuçlandı.

O dönem birlikte olduğu Hanif Gürbüz sayesinde 1985'te Lady School Paris'te Leydilik eğitimi aldı ve 1996'da özel olarak şan dersleri gördü.



GÜRBÜZ HANİF VE BANU ALKAN BİRLİKTELİĞİ

Sanatçı, henüz 17 yaşındayken evli ve zengin bir iş insanı olan Vehbi Koç'un akrabası Gürbüz Hanif’le birlikte olmaya başladı. Hanif'in evli ve çocuklu olmasına rağmen gizlenmeden devam eden bu ilişki sık sık basına da çıkıyordu.

Bir iddiaya göre, Hanif Bey'in çocukları dahi Banu Alkan'a 'cici anne' diyordu. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif’e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra Hanif'in vefatıyla sona erdi. Alkan, bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı. Banu Alkan Gürbüz Hanif'le ilişkisini şöyle anlatıyor:

''Ben kendisini 17 yaşımda tanıdıktan sonra dünyada sanki bir kuş misali oldum. Dünyanın her bir noktasına uçmaya başladım. O arada filmler çekiyordum. Hayata çok hızlı girmiştim ve çok mutluydum.''

HANİF GÜRBÜZ'ÜN ÖLÜMÜNDEN SONRA

Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi. 1998 yılında, “Neremi” adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. O dönem iş insanı Murat Taşdemir'le çalkantılı bir ilişki yaşadı. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında “Tuzu Kurular” ve 2005 yılında da “Kızma Birader” isimli televizyon dizilerinde oynadı.



Şimdilerde yeşilçam’ın Afrodit lakaplı oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, iş insanı Kemal Yıldız ile evleniyor. Çift eylül ayının ikinci haftasında Fransa konsolosluğunda nikah yapacak.

