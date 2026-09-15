Afyonkarahisar'da 75 öğrenci servissiz kaldı: Veliler tepki gösterdi

2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaptı.

Ancak Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde yaklaşık 75 öğrenci için eğitim ulaşımı sorunu ortaya çıktı.

Geçmiş yıllarda taşımalı eğitim kapsamında servislerle Bolvadin’deki okullara ulaşan öğrenciler, bu yıl aynı hizmetten yararlanamadı.

Veliler, kendilerine çocuklarını pansiyonlara yerleştirmelerinin ya da özel servis tutmalarının önerildiğini belirterek çözümün öğrencileri ailelerinden ayırmak olmadığını söyledi.

VELİLER TAŞIMALI EĞİTİMİN YENİDEN BAŞLATILMASINI İSTİYOR

Cumhuriyet’e konuşan veliler, öğrencilerin eğitimlerine ailelerinin yanında devam etmesini istediklerini belirtti. Daha önce her gün köyden Bolvadin’e servislerle ulaşım sağlandığını aktaran veliler, bu uygulamanın neden kaldırıldığının açıklanmasını istedi.

Veliler, “Çocuklarımızı yurda vermek istemiyoruz. Çocuklar henüz ailelerinden uzakta kalacak yaşta değiller. Biz çocukların evden gelip gitmelerini, geçtiğimiz yıldaki gibi servis imkanlarını istiyoruz” dedi.

Veliler ayrıca özel servis seçeneğinin de aileler açısından ekonomik bir yük oluşturacağını ifade etti.

OKULLAR KÖYE 20 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Kemerkaya köyü ile öğrencilerin eğitim gördüğü Bolvadin’deki okullar arasındaki mesafenin yaklaşık 20 kilometre olduğunu belirten veliler, bu mesafenin taşımalı eğitim yoluyla aşılabileceğini söyledi.

“Çocuklarımızın gittiği okullar ulaşamayacağımız yerlerde değil” diyen veliler, öğrencilerin her gün ailelerinin yanında kalıp okullarına gidip gelebileceğini vurguladı.

Veliler, öğrencilerin pansiyonlara yönlendirilmesine tepki göstererek, “Çocuklarımız neden ailelerinden ayrılsın? Okullar yaklaşık 20 kilometre uzakta. Devlet daha önce bu çocukları taşıyabiliyordu. Şimdi neden taşıyamıyor?” diye sordu.

VELİLER İLÇEDEKİ YÖNETİCİLERDEN ÇÖZÜM BULAMADI

Sorunun çözümü için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlık başta olmak üzere ilgili kurumlarla görüştüklerini belirten veliler, başvurularından sonuç alamadıklarını söyledi.

Velilerden Hasan Yıl, Afyonkarahisar’daki diğer köy ve kasabalarda taşımalı eğitim hizmetinin sürdüğünü savunarak Kemerkaya için de aynı uygulamanın devam ettirilmesini istedi.

Veliler, yaşanan sorunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile servisçiler arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını ileri sürerken, eğitim ulaşımının bu anlaşmazlıktan etkilenmemesi gerektiğini belirtti.

CİMER’E BAŞVURDULAR

İlçedeki görüşmelerden sonuç alamadıklarını belirten veliler, konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) taşıdı.

CİMER başvurusunda, Kemerkaya köyünden Bolvadin’de lise eğitimi gören yaklaşık 70 öğrencinin geçmiş yıllarda taşımalı eğitim kapsamında okullarına ulaştığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ise uygulamanın kaldırılarak öğrencilerin pansiyonlu eğitime yönlendirilmesinin planlandığı belirtildi.

Başvuruda, öğrencilerin aynı yerleşim yerinden aynı eğitim merkezine gitmesi nedeniyle ulaşım ihtiyacının toplu ve organize bir öğrenci taşıma sistemiyle karşılanabileceği ifade edildi.

Veliler, başvuruda taşımalı eğitimin neden kaldırıldığının açıklanmasını, ulaşım imkanlarının yeniden değerlendirilmesini ve öğrencilerin ailelerinden ayrılmadan eğitimlerine devam edebilmesi için taşımalı eğitim hizmetinin yeniden başlatılmasını talep etti.