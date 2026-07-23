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Afyonkarahisar'da feci kaza... Çarpışan otomobillerden biri alev aldı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da feci kaza... Çarpışan otomobillerden biri alev aldı: Ölü ve yaralılar var

23.07.2026 09:52:00
Güncellenme:
DHA
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Afyonkarahisar'da feci kaza... Çarpışan otomobillerden biri alev aldı: Ölü ve yaralılar var

Emirdağ ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri alev aldı. Yanan araçta sıkışan 54 yaşındaki sürücü Kamil Çırak'ın hayatını kaybettiği kazada 2 kişi de yaralandı.

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Emirdağ-Davulga kara yolunda dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kamil Çırak (54) yönetimindeki 26 AEG 432 plakalı otomobille karşı yönden gelen F.Ç. (75) yönetimindeki 26 ACB 664 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından Kamil Çırak'ın kullandığı otomobil alev aldı.

Yanan araçta sıkışan Kamil Çırak hayatını kaybederken, beraberindeki S.Ç. (54) ile diğer aracın sürücüsü F.Ç. ise yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 2 yaralı ambulansla götürüldükleri Emirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kamil Çırak'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından araçtan çıkarıldıktan sonra Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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