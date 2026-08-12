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Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

12.08.2026 09:12:00
Güncellenme:
İHA
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Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
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Köseli Kavşağı’nda sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Y.E.S. (22) idaresindeki 34 KHV 307 plakalı otomobil ile V.K., yönetimindeki 03 HE 858 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi devrildi.

Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte ile M.S. (21), C.S. (52), N.S. (36), M.M.S. (23), D.S. (21) ve R.E. (70) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan R.E., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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