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Afyonkarahisar'da feci kaza: Otomobildeki çift öldü, bebekleri yaralandı

Afyonkarahisar'da feci kaza: Otomobildeki çift öldü, bebekleri yaralandı

12.07.2026 12:34:00
Güncellenme:
AA
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Afyonkarahisar'da feci kaza: Otomobildeki çift öldü, bebekleri yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti, 8 aylık bebekleri ağır yaralandı. Yaralı bebek, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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27 yaşındaki Hasan Samur idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyü yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile 26 yaşındaki eşi Zehra Özkan Samur yaşamını yitirdi, 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ağır yaralandı.

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YARALI BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı bebek, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş, eşinin ise Afyon Kocatepe Üniversitesinde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

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