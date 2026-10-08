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Afyonkarahisar’da ihbar üzerine ekipler harekete geçti: Makak maymunu korumaya alındı

Afyonkarahisar’da ihbar üzerine ekipler harekete geçti: Makak maymunu korumaya alındı

8.10.2026 11:59:00
Güncellenme:
DHA
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Afyonkarahisar’da ihbar üzerine ekipler harekete geçti: Makak maymunu korumaya alındı

Afyonkarahisar’da bulundurma belgesi olmadan bakıldığı tespit edilen makak maymunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alındı. Maymun, bakım ve tedavi süreci için AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
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Afyonkarahisar'da bulundurma belgesi olmadan bakılan makak maymunu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma altına alındı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar’da gelen ihbar üzerine gerçekleştirilen çalışma kapsamında, bulundurma belgesi olmadığı tespit edilen makak maymunu ekiplerimizce teslim alınarak bakım ve tedavi süreçleri için AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Yasa dışı hayvan ticareti ve yaban hayatına yönelik ihlallere karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #afyonkarahisar

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