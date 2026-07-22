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Afyonkarahisar'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere hava desteği istendi

Afyonkarahisar'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere hava desteği istendi

22.07.2026 14:39:00
Güncellenme:
DHA
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Afyonkarahisar'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere hava desteği istendi

Afyonkarahisar'da Sülün ve Büyükkalecik beldeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için geniş çaplı müdahale başlatıldı. Kara ulaşımının güçlükle sağlandığı bölgede rüzgarla birlikte büyüyen alevlere karşı hava desteği talep edilirken, yükselen yoğun dumanlar kent merkezinden de görüntülendi.

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Afyonkarahisar'da başlayan orman yangının söndürülmesi için müdahaleye başlandı.

Kent merkezine bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleriyle Bayraktepe Mahallesi ortasındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın hızla büyüdü.

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye 9 itfaiye aracı, 4 orman işletme aracı, çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi. Kara ulaşımının zor olduğu bölgedeki yangının söndürülmesi için hava desteği talep edildi. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kent merkezinden de görüldü.

İlgili Konular: #Yangın #afyonkarahisar