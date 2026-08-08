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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

8.08.2026 10:50:00
Güncellenme:
İHA
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
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Kütahyalılar firmasına ait, Z.Y. yönetimindeki 43 KP 338 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında, H.S. idaresindeki 06 BFV 460 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 15 YARALI

Bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü H.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonette bulunan 1 kişi ile otobüsteki 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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