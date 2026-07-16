Cumhuriyet Gazetesi Logo
Afyonkarahisar'daki kanlı kavga soruşturmasında 10 tutuklama

Afyonkarahisar'daki kanlı kavga soruşturmasında 10 tutuklama

16.07.2026 00:18:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Afyonkarahisar'daki kanlı kavga soruşturmasında 10 tutuklama

Afyonkarahisar'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturmayı genişleterek 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, Afyonkarahisar Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 10'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

Dörtyol Mahallesi Uydukent Minibüs Durağı'nda 13 Temmuz'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, durak başkanı Osman Bulaş ölmüş, İsmail Ç. ise yaralanmıştı.

Polis ekipleri, kavgaya ilişkin 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.

İlgili Konular: #afyonkarahisar