Afyonkarahisar'da feci kaza... Çok sayıda yaralı var!

Afyonkarahisar'da minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:49
Afyonkarahisar'da feci kaza... Çok sayıda yaralı var!
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Afyonkarahisar'da N.P. (42) idaresindeki minibüs, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


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