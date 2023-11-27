Afyonkarahisar'da feci kaza... Çok sayıda yaralı var!
Afyonkarahisar'da minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da N.P. (42) idaresindeki minibüs, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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