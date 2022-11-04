Afyonkarahisar'da kamyonetle çarpışan bisikletli yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'da kamyonet ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA
04 Kasım 2022 Cuma, 14:26
Afyonkarahisar'da kamyonetle çarpışan bisikletli yaşamını yitirdi
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde B.K.D. (24) idaresindeki 03 ACP 874 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi'nde, İlyas Tınastepe'nin (67) kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada, bisikletli Tınastepe ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

Ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tınastepe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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