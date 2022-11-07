Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: Bir çift öldü, 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde hafif ticari aracın traktöre, ardından da otomobile çarptığı kazada, İbrahim (69) ve Huriye Ordu çifti öldü, 5 kişi de yaralandı.
Çobanlar-Bolvadin kara yolu, Mescitçeşme mevkisinde, 6 Kasım Pazar günü saat 19.30 sıralarında; İbrahim Ordu'nun kullandığı 46 D 1776 plakalı hafif ticari araç, yolo kontrolsüz çıktığı öne sürülen A.C. (51) yönetimindeki 03 ED 267 plakalı traktöre arkadan çarptı.
ORDU ÇİFTİ KURTARILAMADI
Savrulan hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.T. (30) idaresindeki 35 BZY 18 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazada hafif ticari aracın sürücü İbrahim Ordu ile eşi Huriye Ordu öldü, yanlarındaki A.N.U. (10) ve U.K. (8) ile traktör sürücüsü A.C. ve otomobilin sürücüsü M.T., yanındaki M.S.T. (4) yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan A.N.U. ile U.K. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, A.C., M.T. ve M.S.T. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ordu çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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