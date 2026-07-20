Ağaç kesimiyle gündeme gelen ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil, ağaçların gölgesinden bahsetti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) geleneksel mezuniyet töreni dün akşam Devrim Stadyumu’nda yapıldı. Törende daha önceki yıllardan farklı uygulamalara gidildi.

'SURVIVOR'DAN EMEKLİ OLDUM'

ODTÜ’de mezuniyet törenini genellikle öğrenciler ya da mezunlar sunardı. Bu kişiler okul içerisinde çeşitli etkinliklerde görev almış kişilerden ya da okulun radyosu olan Radyo ODTÜ spikerlerinden seçilirdi. Bu kez böyle olmadı. İzleyiciler, törenin başlamasıyla, sunucu olarak, daha çok Survivor yarışmasıyla bilinen Alp Kırşan’ı gördü. Programın bir bölümünde, sahneye yakın öğrenciler Survivor’dan bahsetti. Kırşan ise gülerek, “Oradan emekli oldum” dedi.

'KESENİN AĞZI AÇILDI'

Yalnızca Alp Kırşan değil, mezuniyet töreni programına Athena konseri de eklendi. Bu, okulun kuruluşunun 70. yıldönümü ile ilişkilendirildi. Bir önceki gün olan Mezunlar Günü’nde de Pinhani sahne almıştı. Törenin ardından ise dev ekranlarda İspanya-Arjantin Dünya Kupası finali gösterildi. Atılan bu adımlar, mezuniyet töreni için “kesenin ağzının açıldığı” yorumuna neden oldu.

KILIÇDAROĞLU PANKARTLARI

Tören, mezunların geleneksel pankartlı yürüyüşleriyle başladı. Pankartlarda en çok NATO zirvesi, Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Göktaş’ın tutuklanması eleştirildi. Uzunca bir pankartta yer alan “Görülmesin diye sakladığınız her şey burada: Sansür, yolsuzluk, rant, liyakatsizlik, hukuksuzluk, yoksulluk, işsizlik, şiddet, enflasyon” ifadeleri dikkat çekti.

ACELE BAŞLADI

Mezunlar halihazırda yürümeye devam ederken, Alp Kırşan sahneye çıktı ve resmi programı başlattı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı anons edildi. Bu sırada yürüyen mezunlar şaşkınlığa uğradı. Bir grup mezunun yürüyüşü, resmi program ve anonslar devam ederken yapıldı, yürüyüşler gölgede kaldı. Bu acele, Dünya Kupası finali ile ilişkilendirildi.

İLK ANDA ISLIKLAR

Kırşan, ODTÜ’ye ilişkin çeşitli videoların gösterilmesinin ardından Athena konseri yapılacağını duyurdu. Konser sonrası Rektör Ahmet Yozgatlıgil’in bir konuşma yapacağını, okul birincilerine diplomalarının takdim edileceğini söyledi. Yozgatlıgil’in ismi duyulduğu anda stadyumdan ıslıklar yükseldi. Bir süre sonra Athena sahneye çıktı.

DENİZ GÖKTAŞ'TAN BAHSETTİ

Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, bir şarkı arasında, stand-up gösterisi sonrası cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla tutuklanan Deniz Göktaş’ı andı. Özoğuz, “Deniz Göktaş ODTÜ’den mezun olmuş, bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Hiciv yapıyor, bu dönemde görülen bir şey değil” dedi. Göktaş’a Atatürk ile ilgili bir esprisi nedeniyle tepki gösterdiğini anımsatan Özoğuz, “Biz Atatürk’ün izinde giden, Atatürk’ün söylediklerini düstur edinen kişileri desteklemeyi tercih ediyoruz. Ben Göktaş’ın esprisini yanlış anladım. Dinledim, sonra öğrendim ki başına bir şeyler gelmiş. Umarım espri yüzünden kimse tutsak olmaz, en yakın zamanda her şey normale döner” sözlerini sarf etti. İlerleyen dakikalarda ise stadyumdan “İsyan, devrim, özgürlük” sesleri yükseldi, Athena’nın orkestrası buna eşlik etti.

TÜRK BAYRAĞI ÇIKARDI

Yaklaşık bir saat süren konserin sonunda Gökhan Özoğuz, kamuoyunda “ODTÜ’de Türk bayrağına saldırı” sözleriyle bilinen olay hakkında konuştu. 6 Mayıs’ta yaşanan olay, aslında, Cumhuriyet’in daha önce yazdığı üzere, bozkurt işareti yapan ve Türk bayrağı taşıyan bir grubun İlkay Akkaya’nın bulunduğu sahneye cam şişe atmasıyla başlamıştı. Buna verilen karşılık “Türk bayrağına saldırı” şeklinde lanse edilmişti. Gökhan Özoğuz, Türk bayrağını sırtına geçirerek, “Çok evvelden burada bir olay olmuştu, ben ona çok içerlemiştim. Bu ay yıldızlı bayrak her zaman, her yerde, gökyüzünde, uzayda, bütün evrenlerde dalgalanacaktır. Sonuna kadar da onun askerleriyiz. Kimse kusura bakmasın, burası Türkiye Cumhuriyeti” dedi. Ardından İzmir Marşı’nı söyledi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ ISLIKLANDI

Konser sonrası ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil, Gökhan Özoğuz’a ve kardeşi Hakan Özoğuz’a plaket verdi. Birlikte fotoğraf çektirdiler. Bu anlar stadyumda bulunanların tepkisine neden olurken, ıslıklamalar başladı. Yaşananları anlamayan Gökhan Özoğuz, mikrofonu tekrar alarak, “Böyle bir gelenek varmış, öyle mi? Sandalyeler patlıyor (havaya kalkıyor). Bana kim anlatacak bunu?” dedi. Hakan Özoğuz ise, “İçeride anlatacağım ben sana, gel” yanıtını verdi. Gökhan Özoğuz, ıslıkların sürmesi üzerine “Ben tek başıma buradayım” dese de tepki sona ermedi. Özoğuz bir süre sonra veda ederek sahneden indi, bu sırada alkışlandı.

REKTÖR PROTESTO EDİLDİ

Ardından Alp Kırşan, ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil’in konuşmasını anons etti. Rektörün ismi geçtiği anda stadyumdan güçlü ıslıklar yükseldi. Tribünde “Ne iktidar, ne rektör, ODTÜ bizimdir” ve “Yaşasın devrimci ODTÜ” pankartları açıldı. ODTÜ’lüler, hem bir önceki Rektör Verşan Kök’e hem de 2024’te atanan Ahmet Yozgatlıgil’e “kayyum” oldukları iddiasıyla tepki gösteriyor. Önceki Rektör Kök, okul içinde yapılan oylamada birinci çıkmamasına karşın, 2016’da Cumhurbaşkanı kararıyla rektör olarak atanmıştı. Yozgatlıgil, onun yönetiminde bulunmuş, ODTÜ’de KYK yurdu inşası için 2019’da çok sayıda ağaç kesilirken polisle birlikte ön sırada yer almıştı. Ardından yurt inşası için gerekli izinlerin alınmadığı dahi ortaya çıkmış ve inşaat çalışmaları sonlanmıştı. Yozgatlıgil’in konuşmasının bir yerinde “Birileri 70 yıl önce bu kampüse fidanlar dikti, biz bugün o ağaçların gölgesinde yürüyoruz” demesi, dikkat çekti.

'SİZİ DUYUYORUM'

6 dakikalık konuşmasının tamamında ıslıklanan Yozgatlıgil, sonlara doğru bu tepkiye yanıt verdi. Yozgatlıgil, “Sevgili ODTÜ’lüler, ben ODTÜ’lü Yozgatlıgil, her birinizin sesini ayrı ayrı yüreğimde duyuyorum. Tabii ki duymam gerekenleri” dedi. Bu sırada ıslık sesleri arttı. Ahmet Yozgatlıgil, en sonunda, “Tören bitince Dünya Kupası finalini çim amfide hep beraber izliyoruz. Bu düdükler de Dünya Kupası finalinin başlama düdüğü olsun” ifadelerini kullandı. Yozgatlıgil, 2024 ve 2025 yıllarındaki konuşmalarında da aynı şekilde ıslıklanmıştı.