Ağaçlar için biyolojik mücadele şart

Ağaçlar için biyolojik mücadele şart
Yüzde 28’i ormanlarla kaplı ülkemizde mevcut yeşil dokunun büyük bölümünü teşkil eden çam ağaçlarında son dönemde sıkça görülen çam kese böceği ile mantar gibi bulaşıcı hastalıkların önüne bir türlü geçilemiyor.
Sahip olduğu orman varlığı ile ülke sıralamasında ikinci durumdaki Ege’de büyük tedirginlik yaratan ve hızla yayılan iki hastalığa karşı uzmanlar, biyolojik mücadele yapılmasını istedi.
Özellikle iğne yapraklı kızılçam ağaçlarında dal uçlarında yanıklık olarak ortaya çıkan ve sonrasında ağacın tamamına yayılarak kurutan mantar hastalığı çevresindeki bitkilere de bulaşıyor. Ağaçların koronavirüsü olarak da nitelenen mantar gibi yine bitkilerin gövdesini çürüten çam kese böceği için tek korunama yöntemi ve bilimsel olarak kabul gören, etkinliği ispatlanmış seçenek ise biyolojik mücadele.
Alınması gereken tedbirleri anlatan Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Sabahattin Bilge, “Hastalık, ağacı öldürmüyor fakat çürümesine yol açıyor. Daha önceden ilaçla tedavi uygulanırken şimdi biyolojik mücadele yöntemine geçildi. Doğaya zararı olmayan başka bir baskın tür böcek salınarak önlem alınıyor. Fakat bununla ilgili üretim yetersiz kalıyor. Yurtdışında da kullanılan biyolojik mücadele tedbirlerinin artırılması gerekiyor, bu riskleri ilaçla aşamayız” dedi.
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