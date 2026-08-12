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Ağızlıksız gezdirilen Pitbull kediyi parçaladı: Sahibi 'polisi aramayın' diye yalvardı

Ağızlıksız gezdirilen Pitbull kediyi parçaladı: Sahibi 'polisi aramayın' diye yalvardı

12.08.2026 10:34:00
Güncellenme:
İHA
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Ağızlıksız gezdirilen Pitbull kediyi parçaladı: Sahibi 'polisi aramayın' diye yalvardı

Adana’da sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek, sokaktaki kediyi parçalayıp telef etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken köpeğin sahibi kadının, vatandaşlara ‘Polisi aramayın’ diye yalvarması pes dedirtti.
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Olay, sabah saatlerinde Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek, yanından geçen kediye birden saldırdı. Köpeğin sahibi kadın, köpeğini durdurmaya çalışsa da köpek, kediyi parçalayarak telef etti. Köpek, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sakinleştirildi.

''POLİSİ ARAMAYIN'' 

Bu sırada kadın, yardıma gelen yurttaşların polisi aramaları üzerine, ‘Polisi aramayın’ diye yalvardı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken kadın, daha sonra köpeğiyle birlikte bölgeden uzaklaştı.

İlgili Konular: #polis #Pitbull