Ağızlıksız gezdirilen Pitbull kediyi parçaladı: Sahibi 'polisi aramayın' diye yalvardı

Olay, sabah saatlerinde Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek, yanından geçen kediye birden saldırdı. Köpeğin sahibi kadın, köpeğini durdurmaya çalışsa da köpek, kediyi parçalayarak telef etti. Köpek, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sakinleştirildi.
''POLİSİ ARAMAYIN''
Bu sırada kadın, yardıma gelen yurttaşların polisi aramaları üzerine, ‘Polisi aramayın’ diye yalvardı.
O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken kadın, daha sonra köpeğiyle birlikte bölgeden uzaklaştı.