Ağrı’da ‘kadın sünneti’ ilanı yaşanan hak ihlallerini gündeme getirdi: Kadın yine hedef

Ağrı’da faaliyet gösteren özel bir klinikte görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanının, sosyal medya hesabından “kadın sünneti” yapıldığına ilişkin paylaşımda bulunması tepki topladı.

Hekim, söz konusu işlemi “konfor ve özgüven sağladığı” ifadeleriyle tanıtırken meslek örgütleri ve kadın hakları savunucuları da harekete geçti. Paylaşımın ardından ilgili tabip odası tarafından hekim hakkında disiplin soruşturması başlatılırken idari ve hukuki süreçlerin de sürdüğü öğrenildi.

‘HAK İHLALİ’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Dr. Gülsüm Kav, öncelikle işlemin niteliğinin net biçimde ortaya konması gerektiğini belirtti. Kav, kadın sünnetinin dünyanın bazı bölgelerinde halen uygulanan ve ağır sonuçları olan bir kadın hakları ihlali olduğunu vurgulayarak “Böylesine kritik bir konuda herhangi bir denetim olmadan reklam yapılabilmesi şaşırtıcı” dedi.

Kav, söz konusu paylaşımda işlemin kadınların yaşamını kolaylaştıran, fayda sağlayan bir uygulama gibi sunulmasının da ciddi bir sorun olduğunu ifade etti. Kav, “Kadın sünneti olarak ifade edilen işlem ile estetik amaçlı genital operasyonlar birbirinden farklıdır. Ancak burada kullanılan dil, yıllardır mücadele edilen kadın genital sakatlama uygulamalarının meşrulaştırılması riskini taşıyor” uyarısında bulundu. Genital estetik uygulamalarının da tıp etiği açısından tartışmalı bir alan olduğunu söyleyen Kav, hekimlerin yalnızca hastanın talebine göre hareket eden kişiler olmadığını belirtti.

Kav, “Hekimin görevi, tıbbi gereklilik olup olmadığını değerlendirmek, hastayı doğru bilgilendirmek ve zarar vermemektir. Ticari çıkarların hastanın yararının önüne geçmemesi gerekir” diye konuştu. Kadınların kendi bedenleriyle ilgili karar verme hakkının önemli olduğunu ancak bu kararların hangi koşullarda oluştuğunun da sorgulanması gerektiğini belirten Kav, güzellik baskısı ve estetik sektörünün kadın bedenini hedef alan yaklaşımına dikkat çekti.

‘CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİR’

Kav, bazı genital estetik uygulamalarında normal anatomik farklılıkların bir sorun gibi sunulabildiğini belirterek “Normal genital yapının tek bir görünümü yoktur. Piyasanın ve estetik sektörünün yarattığı güzellik algısı, sağlıklı bedenleri bir eksiklik gibi gösterebiliyor” dedi. Hekimlik mesleğinin güven ilişkisinden beslendiğini vurgulayan Kav, yanıltıcı reklamların yalnızca bireysel zarar değil, sağlık alanına duyulan güven açısından da ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi.

YASAL VE TIBBİ GEREKLİLİĞİ YOK

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), “Kadın genital mutilasyonu” olarak tanımladığı kadın sünneti, kadınların ve kız çocuklarının beden bütünlüğünü ihlal eden, tıbbi hiçbir gerekliliği bulunmayan bir uygulama olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar kadın sünnetinin ciddi kanamalar, enfeksiyonlar, kronik ağrılar, doğum komplikasyonları ve cinsel işlev bozuklukları gibi ağır sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Scientific Reports Dergisi’nde yayımlanan 2023 tarihli bir çalışma da kadın sünnetinin, her yıl yaklaşık 44 bin kız çocuğu ölümüyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Türkiye’de de bu uygulamanın yasal veya tıbbi bir karşılığı bulunmuyor.