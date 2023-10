Ağrı ve Diyarbakır valiliği duyurdu... 1 gün süreyle eylem ve etkinliklere yasak kararı!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:25

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:55

Ağrı Valiliği; saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı yönünde açıklamada bulundu.

SADECE UYGUN GÖRÜLEN ETKİNLİKLER YAPILABİLECEK!

Bu kapsamda sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceğinin aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması ve benzeri etkinlikler 12 Ekim Perşembe günü saat 00.01’den 23.59’a kadar 1 gün süreyle Ağrı il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN DE AÇIKLAMA!

Diyarbakır Valiliği de, kent genelinde 1 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi:

“Terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği, devletimizin yurt içi ve yurt dışında yürütmekte olduğu başarılı operasyonlara karşı misilleme yapmak ve varlığını göstermek amacıyla terör örgütü tarafından eylem ve etkinlik için seçilebileceği öngörülmüş olup; açık ve kapalı alanlarda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesi operasyonları aleyhine yapılabilecek her türlü eylem, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri veya broşür dağıtma, afiş veya pankart asma gibi, jandarma bölgesi dahil, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 12 Ekim günü saat 00.01'den, aynı gün saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır.”