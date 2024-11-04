Ağrı’da 4 ton 503 kilogram metanfetamin ele geçirildi

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:46

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:46

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Sahası içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde 3 tırın dorsesinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda sabun tozuna karıştırılmış 706 kilogram metamfetamin ve çöven otu köklerine gizlenmiş 3 ton 797 kilogram metamfetamin olmak üzere toplamda 4 ton 503 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.