Ağrı’da 4 ton 503 kilogram metanfetamin ele geçirildi

Ağrı’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, 3 tırda toplam ağırlığı 4 ton 503 kilogram metanfetamin ele geçirildi.

Ağrı’da 4 ton 503 kilogram metanfetamin ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:46

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Sahası içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde 3 tırın dorsesinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda sabun tozuna karıştırılmış 706 kilogram metamfetamin ve çöven otu köklerine gizlenmiş 3 ton 797 kilogram metamfetamin olmak üzere toplamda 4 ton 503 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


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