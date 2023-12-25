Ağrı’da kepçe uçurumdan düştü: 2 ölü, 2 kayıp

Yayınlanma: 25.12.2023 - 07:10

Güncelleme: 25.12.2023 - 07:57

Akşam saatlerinde Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasındaki köylülerin, sulamaya çıkardıkları koyunları etkili olan fırtına ve tipide kayboldu.

Koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulunan köylülerin yardımına İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi yönlendirildi.

UÇURUMA YUVARLANDILAR

Operatör Necati Şen idaresindeki iş makinesi, yoğun kar ve tipinin olduğu köy yolunda içindeki 3 kişi ile birlikte uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda UMKE, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile güçlükle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu iş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü Necati Şen'i uçurumdan sedye ile yaklaşık 500 metre taşıyarak yolda bekleyen paletli ambulansa taşıdı.

İş makinesinde bulunan vatandaşlardan Mustafa Taşdemir'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 2 OLDU

Ağır yaralı olarak kurtarılan Necati Şen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYIPLAR ARANIYOR

Öte yandan ekipler, kayıp diğer vatandaşlar Yasin Taşdemir ve Raif Aydın'ı arama ve kurtarma çalışmalarını gece geç saatlere kadar zor şartlarda sürdürürken, yoğun tipi ve fırtına nedeni ile çalışmalara ara verildiği öğrenildi.