Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi: İşte son ayrıntılar…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlamalarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı.

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi.

Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Çalışmaların devamında 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki toplam şüpheli sayısı 22'ye yükseldi.

ECE GÜNER: ‘VERDİĞİM BORCU GERİ ALMAK İÇİN ÇOK MÜCADELE VERDİM’

Gözaltına alınanlar arasında avukat Ece Güner de bulunuyor. Güner, gözaltı kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum: Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım" demişti.

HALUK LEVENT’TEN AÇIKLAMA: BÜLENT TURAN’A İŞARET ETTİ

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent, sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuş ve şunları söylemişti:

"Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum.

Dedim ki: "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin." Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

Sevgili dostlarım, Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır."

BÜLENT TURAN’DAN YANIT

Levent’in işaret ettiği İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ise yaptığı bir açıklamada "Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre hem Mülkiye Müfettişleri hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir.

Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli / idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapılmakta ve bulgular, Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır.

Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır.

Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin" ifadelerini kullandı.