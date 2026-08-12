'Ahbap Derneği' soruşturmasında 'kasa' skandalı: Kiralık kasadan altın yerine ilaç ve kitap çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘Ahbap Derneği’ soruşturması kapsamında dernek yönetim kurulunun Ocak 2026’da art arda aldığı üç karar incelemeye alındı. 14 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulunda, derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek amacıyla altına çevrilmesine karar verildiği öğrenildi.

Ancak altının doğrudan Türk lirasıyla alınması yerine başka yöntem tercih edildi. Kararda, 44 milyon liranın önce dolara çevrilmesi, ardından altın alınması planlandı. Döviz bürosundan alınacak dolarların fiziken teslim alınması için ise Haluk Levent yetkilendirildiği ortaya çıktı.

Alınan ikinci yönetim kurulu kararında ise satın alınacak altınların muhafazası için bankada kiralık kasa tutulmasına karar verildi. Yapılan tespitlere göre, kiralık kasanın anahtarının Haluk Levent’e teslim edilmesi ve söz konusu işlemlerin tamamında Levent’in yetkili olması kararlaştırıldı. Böylelikle 44 milyon liralık dövize çevrilmesinden fiziki paranın teslim alınmasına, altınların satın alınmasından muhafaza edileceği kasaya kadar Haluk Levent yetkilendirildi.

HAVALE AÇIKLAMASINA ‘GAZZE İÇİN ELDEN ALINAN 1 MİLYON USD ÖDEMESİ’ YAZILDI

Derneğin banka hesabından 14 Ocak 2026 tarihinde bir döviz bürosuna 44 milyon lira havale edildi. Dosyadaki kayıtlara göre havalenin açıklamasına; “Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi” ifadesi yazıldı. Elde edilen bilgilere göre 44 milyon lira karşılığında döviz bürosundan temin edilen 1 milyon doları Haluk Levent teslim aldığı belirtildi.

16 Ocak 2026 tarihinde bu kez üçüncü yönetim kurulu kararı alındı. Karara göre, fiziki olarak teslim alınan 1 milyon dolar kullanılarak bir kuyumcudan fiziki altın satın alınmasına karar verildi. Altınları kuyumcudan teslim alma yetkisi yine Haluk Levent’e verildi. Elde edilen bilgilere göre Levent, derneğin 44 milyon TL’sinin çevrildiği 1 milyon doları altına dönüştürdü ve satın alınan fiziki altınları kuyumcudan teslim aldı. Yönetim kurulunda söz konusu altınların Ahbap Derneğinin kiralık kasasında muhafaza edilmesi karar verildi.

KİRALIK KASADAN İLAÇ VE KİTAP ÇIKTI

6 Ağustos'ta ise derneğe ait kiralık kasa; bir polis memuru, bir kuyumcu bilirkişisi ve derneğin mal varlığı yönetimine atanan kayyım heyetinde görevli iki avukatın huzurunda açıldı. Tespitlere göre, 44 milyon lira ile başlayıp 1 milyon dolara, oradan da fiziki altına dönüştürüldüğü belirtilen varlıklara kasada bulunmadığı öğrenildi. Kasadan ilaçlar, vitamin hapları ve bir kitap çıktı. Soruşturma kapsamında, derneğe ait 44 milyon TL’nin, bu parayla temin edilen 1 milyon doların ve 1 milyon dolar karşılığında satın alındığı belirtilen fiziki altınların akıbetinin belirlenmesine yönelik incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi.