Ahbap’ın 44 milyon TL’si soruşturma dosyasında: Altınların bulunması gereken kasadan ilaç ve kitap çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada, derneğin 44 milyon TL’sinin Ocak 2026’da yönetim kurulu kararları doğrultusunda önce dolara, ardından fiziki altına çevrildiği iddiası incelemeye alındı.

Soruşturma dosyasındaki banka kayıtları ve yönetim kurulu kararlarına göre 44 milyon TL, 14 Ocak’ta bir döviz bürosuna gönderildi. Para 1 milyon 12 bin 970 dolara çevrilirken, banka transferinin açıklama bölümüne “Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi” yazıldığı görüldü.

Savcılık dosyasındaki tespitlere göre döviz bürosundan fiziki olarak alınan dolarları teslim alma, daha sonra altınları teslim alma ve altınların saklanacağı banka kasasına ilişkin işlemleri yürütme konusunda Ahbap Başkanı Haluk Levent yetkilendirildi.

44 MİLYON TL ÖNCE DOLARA ÇEVRİLDİ

Soruşturma kapsamında Ahbap yönetiminin Ocak 2026’da aldığı kararlar da incelemeye alındı. 14 Ocak 2026 tarihli ve 2026/3 sayılı yönetim kurulu kararında, derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon TL’nin “mali varlıkların korunması, değer kaybına uğramasının önlenmesi ve enflasyona karşı dernek kaynaklarının güvenli şekilde muhafaza edilmesi” amacıyla fiziki altına çevrilmesi kararlaştırıldı.

Ancak kararda altının doğrudan TL ile alınması yerine 44 milyon TL’nin önce ABD dolarına çevrilmesi, ardından fiziki altın alımında kullanılması öngörüldü. Kararda, 44 milyon TL karşılığında 1 milyon 12 bin 970 dolar satın alınacağı belirtildi.

Döviz alımı ve ardından yapılacak fiziki altın alımına ilişkin işlemlerin yürütülmesi, belge temini, teslim alma ve muhasebeye intikal ettirilmesi konusunda ise, Haluk Levent yetkilendirildi.

Banka kayıtlarına göre aynı gün AHBAP Derneği’nin hesabından bir döviz firmasına 44 milyon TL gönderildi. Transferin açıklamasına ise, “Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi” ifadesi yazıldı.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre 44 milyon TL karşılığında alınan 1 milyon 12 bin 970 dolar nakit olarak Haluk Levent tarafından teslim alındı.

1 MİLYON DOLAR İKİ GÜN SONRA ALTINA ÇEVRİLDİ

16 Ocak 2026 tarihli ve 2026/5 sayılı kararda, dernek kasasında bulunduğu belirtilen 1 milyon 12 bin 970 doların fiziki altın alımında kullanılması kararlaştırıldı.

Yönetim kurulu kararına göre satın alınan fiziki altının Ahbap Derneği adına kiralanmış banka kasasında muhafaza edilmesi gerekiyordu. Altının kasa giriş ve çıkışlarının ise, yalnızca yönetim kurulu kararıyla yapılması ve kişisel amaçla kullanılmasının kesinlikle yasak olması hükme bağlandı.

Altının satın alınması, teslim alınması, kasaya yerleştirilmesi ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi için yine Haluk Levent yetkilendirildi.

Soruşturma dosyasındaki tespitlerde Levent’in fiziki altınları teslim aldığı belirtilirken, söz konusu altınların derneğin bir banka şubesindeki kiralık kasasında muhafaza edilmesi gerektiği kaydedildi.

POLİS KASAYI AÇTI: ALTIN YERİNE İLAÇ VE KİTAP

Soruşturmanın dikkat çeken gelişmesi ise, 6 Ağustos 2026’da yaşandı. Derneğe ait banka kasası; polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve derneğin mal varlığı yönetim kayyım heyetinde görevli iki avukatın huzurunda açıldı. Savcılık dosyasındaki tespitlere göre, 44 milyon TL ile başlayıp 1 milyon 12 bin 970 dolara, ardından fiziki altına dönüştürüldüğü belirtilen varlıklara kasada rastlanmadı.

Kasada bir kutu Tylolhot, bir kutu vitamin hapı, iki kutu ilaç ve bir kitap bulunduğu tutanağa geçirildi. Soruşturma kapsamında 44 milyon TL’nin, bu parayla alınan dolarların ve ardından satın alındığı belirtilen fiziki altınların akıbetinin belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.