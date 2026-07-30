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Ahbap soruşturması... Gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi

Ahbap soruşturması... Gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi

30.07.2026 08:54:00
Güncellenme:
İHA
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Ahbap soruşturması... Gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi

Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Ahbaplar suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin şüpheliler hakkında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere dört ana başlık altında işlem başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette ki ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Sağlık kontrolünden de geçirilecek olan şüphelilerin, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor. Öte yandan, konuya ilişkin başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

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