Ahbap soruşturması: Hayko Cepkin'in ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren müzisyen Hayko Cepkin’in savcılıktaki beyanları ortaya çıktı.

Cepkin, derneğe bağış yapmadığını, bağış çağrısında bulunmadığını ve yöneticilerle herhangi bir irtibatının olmadığını ifade etti.

“HERHANGİ BİR PARA TRAFİĞİM OLMADI”

Haluk Levent’i uzun zamandır tanıdığını belirten Cepkin, daha önce birlikte bir klipte düet yaptıklarını ancak aralarında herhangi bir para trafiği bulunmadığını söyledi.

Cepkin ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Haluk Levent’i uzun zamandan beri tanırım ancak kendisi ile herhangi bir para trafiğim olmadı. Daha önce çekilen bir klipte düet yapmıştık. Ahbap Derneği yöneticileri ile herhangi bir tanışıklığım veya irtibatım yoktur.”

“HALUK LEVENT’E MADDİ KONULARDA GÜVENMEM”

Cepkin, deprem öncesinde veya sonrasında Ahbap Derneği’ne bağış yapmadığını ve başkalarını bağışta bulunmaya yönlendirmediğini belirtti.

Haluk Levent’e ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

“Nitekim Haluk Levent’i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Güvenmediğim için de kendisi hakkında Twitter’da paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneği’ne Haluk Levent’ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent’in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım.”

“AHBAP’A MADDİ DESTEKTE BULUNMADIM”

Cepkin, deprem döneminde yardım ve bağış toplayan ünlüler arasında yer almadığını belirterek, Ahbap Derneği ile yalnızca bir etkinlik kapsamında temas kurduğunu anlattı.

Fethiye’deki uçuş okulunda 23 Nisan kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik için Ahbap'tan destek istediklerini belirten Cepkin, bunun dışında dernekle herhangi bir ilişkisi olmadığını söyledi.

Cepkin, “Ahbap Derneği’ne maddi olarak herhangi bir destekte bulunmadığım gibi, bulunulması için de çağrı yapmadım” dedi.