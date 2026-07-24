Ahbap soruşturması: Hazal Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı

Oyuncu Hazal Kaya, Ahbap Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Kaya, ifadesinde Haluk Levent ile yalnızca 2020 yılında bir telefon görüşmesi yaptığını, deprem dönemindeki yardım çağrılarına ise herhangi bir yönlendirme olmadan destek verdiğini anlattı. Ahbap’a 120 bin TL bağış yaptığını belirten Kaya, bağışın akıbetini öğrenmek istediğini söyledi.

“HALUK LEVENT İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEDİM”

Haluk Levent’in 2020 yılında SMA hastası çocuklara yönelik yardım faaliyetleri nedeniyle kendisine telefonla ulaştığını belirten Kaya, görüşmede somut bir yardım talebinde bulunulmadığını söyledi.

Kaya, “Hem bu süreçte hem de sonraki süreçte kendisi ile hiç yüz yüze görüşmedim. Aynı şekilde telefonla da başkaca görüşmemiz olmadı. Bu nedenle bir tanışıklığımız bulunmamaktadır” dedi.

“BABALA TV’YE KENDİ İSTEĞİMLE GİTTİM”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Babala TV’nin canlı yayınını gördüğünü ve yayına katılmak amacıyla kendi isteğiyle ofise gittiğini anlatan Kaya, herhangi bir çağrı ya da yönlendirme almadığını belirtti.

Kaya, yayındaki açıklamaları ile sosyal medya paylaşımlarının depremzedelere yardım etme amacı taşıdığını ifade ederek, o dönemde hamile olduğunu ve 11 Şubat’ta doğum yaptığını söyledi.

“AHBAP’A 120 BİN TL BAĞIŞ YAPTIM”

Deprem döneminde Ahbap Derneği’ne şahsen 120 bin TL bağış yaptığını belirten Kaya, soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların doğru olması halinde kendisinin de mağdur olduğunu savundu.

Kaya, “Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Güvenimizin bu şekilde zedelenmesi nedeniyle çok üzgünüm. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Bu yönde ben de şikâyet hakkımı gerekli olursa kullanacağım” ifadelerini kullandı.

“YALNIZCA AHBAP VE BABALA TV PAYLAŞIMLARI YAPMADIM”

Sosyal medya hesaplarında yalnızca Ahbap ve Babala TV’ye ilişkin içerikler paylaşmadığını ifade eden Kaya, enkaz altında kalan veya acil yardıma ihtiyaç duyan kişilerin çağrılarını da AFAD’ı etiketleyerek duyurduğunu söyledi.

Ahbap’ın deprem döneminde Kızılay’dan çadır temin etmesi ve çeşitli kamu görevlilerinin destek açıklamalarının kendilerinde güven oluşturduğunu kaydeden Kaya, kamuoyundaki bilinirliklerinin bağış toplamak amacıyla kullanıldığı iddiasının topluma zarar verdiğini savundu.

Kaya, basına yansıyan soruşturma iddialarına ilişkin değerlendirmesinde, “Benim de aralarında bulunduğum binlerce insanın iyi duygularının suistimal edilerek yaptığımız bağışların bahis ve kumarda harcandığı iddiası doğruysa, bu alçakça bir harekettir” dedi.