Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Ahbap' soruşturması... Hazal Kaya, Özlem Gürses, Ruşen Çakır ve Fatih Altaylı adliyeye geldi

'Ahbap' soruşturması... Hazal Kaya, Özlem Gürses, Ruşen Çakır ve Fatih Altaylı adliyeye geldi

24.07.2026 10:26:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
'Ahbap' soruşturması... Hazal Kaya, Özlem Gürses, Ruşen Çakır ve Fatih Altaylı adliyeye geldi

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmada oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses, Ruşen Çakır ve Fatih Altaylı ifade vermek için adliyeye geldi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses, Ruşen Çakır ve Fatih Altaylı ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"SORULARI YANITLAMAYA GELDİK"

Gürses, "Savcı bey bilgimize başvurmak istemiş. Kendisine soruları yanıtlamaya geldik" dedi. 

"BİLGİMİZE BAŞVURULDU"

İfade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan oyuncu Hazal Kaya, "Bilgimize başvuruldu sadece, gidiyoruz şimdi" dedi. 

Öte yandan, ifadeye çağırılan komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan’ın da önümüzdeki günlerde savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.

İlgili Konular: #Hazal Kaya #Fatih Altaylı #AHBAP #Özlem Gürses

İlgili Haberler

Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal'ın ifadesi ortaya çıktı!
Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal'ın ifadesi ortaya çıktı! Sunucu Fatih Portakal, Ahbap soruşturması kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti.
Son dakika... Ahbap soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı: Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar...
Son dakika... Ahbap soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı: Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar... Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan’ın ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
AHBAP soruşturmasında ifadeleri alındı... Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Ece Üner'in ifadeleri ortaya çıktı
AHBAP soruşturmasında ifadeleri alındı... Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Ece Üner'in ifadeleri ortaya çıktı Ahbap Derneği soruşturma tanık olarak ifadelerine başvurulan gazeteci Ece Üner ve müzisyen Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in savcılık ifadeleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...