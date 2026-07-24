'Ahbap' soruşturması... Hazal Kaya, Özlem Gürses, Ruşen Çakır ve Fatih Altaylı adliyeye geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses, Ruşen Çakır ve Fatih Altaylı ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"SORULARI YANITLAMAYA GELDİK"

Gürses, "Savcı bey bilgimize başvurmak istemiş. Kendisine soruları yanıtlamaya geldik" dedi.

"BİLGİMİZE BAŞVURULDU"

İfade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan oyuncu Hazal Kaya, "Bilgimize başvuruldu sadece, gidiyoruz şimdi" dedi.

Öte yandan, ifadeye çağırılan komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan’ın da önümüzdeki günlerde savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.