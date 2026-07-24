AHBAP soruşturması... Özlem Gürses'in ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Özlem Gürses, AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında ekranlarda yer almadığını belirten Gürses, sosyal medya paylaşımlarının amacının AHBAP ve Babala TV'nin şeffaf şekilde denetlenmesini istemek olduğunu söyledi.

"HALUK LEVENT İLE KİŞİSEL TANIŞIKLIĞIM YOK"

Gürses, Haluk Levent ile herhangi bir kişisel tanışıklığının bulunmadığını belirterek, deprem öncesinde kendisiyle röportaj ya da özel haber çalışması yapmadığını ifade etti.

Levent'i yalnızca bir gazetecinin paylaşımını alıntılayarak etiketlediğini söyleyen Gürses, bunun amacının denetim çağrısı yapmak olduğunu kaydetti.

"YALNIZCA ŞEFFAFLIK İSTEDİM"

Deprem döneminde birkaç YouTube yayınına katıldığını ve sosyal medya paylaşımları yaptığını anlatan Gürses, AHBAP ve Babala TV'yi öne çıkarmak için değil, yoğun bağış toplayan kuruluşların bağımsız şekilde denetlenmesini istemek amacıyla paylaşım yaptığını söyledi.

Gürses, "Benim AHBAP ve Babala'ya dair tüm çağrılarım şeffaf şekilde denetlenmeleri içindir. Hiçbir zaman yayınlarına katılıp kendileri için yardım istemedim" ifadelerini kullandı.

"KIZILAY DA DENETLENMELİ"

Herhangi bir kurumu öne çıkarma çabası olmadığını belirten Gürses, Kızılay'ın da AHBAP gibi denetlenmesi gerektiğini savundu.

Deprem döneminde Kızılay'ın çadır satışı tartışmaları nedeniyle toplumda soru işaretleri oluştuğunu belirten Gürses, "Devlet ve hükümet ayrımını bilirim. Devlet kurumlarına her zaman saygı duyarım. Ancak Kızılay bir devlet kurumu değildir. Tıpkı AHBAP'ın denetlenmesi gerektiği gibi Kızılay da denetlenmelidir" dedi.

"İTİBARIM KULLANILDIYSA ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIM"

Gürses, soruşturmadaki iddiaların doğru çıkması halinde kendisinin de hukuki yollara başvuracağını belirterek şunları kaydetti:

"Eğer ben ve benim gibi toplum önünde bulunan kişilerin itibarı kullanılarak bağış toplandıysa buna ilişkin tespitlerin ortaya çıkmasıyla bizzat şikâyetçi olacağım."

"BEN HERHANGİ BİR KURUMU PARLATMADIM"

Deprem sürecinde AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarına eşit mesafede yaklaştığını söyleyen Gürses, hiçbir kurumu öne çıkarma amacı taşımadığını ifade etti.

Gürses, "Ben herhangi bir kurumu parlatma çabası göstermedim. Bu nedenle sorumluluk hissetmiyorum. Eğer bilgim dışında soruşturmaya konu kişiler beni kullandıysa şikâyetçi olacağım" dedi.

"YARGI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMALI"

İfadesinin sonunda soruşturmadaki iddiaların kısa sürede aydınlatılması gerektiğini belirten Gürses, "Sayın Savcılık dolandırıcılık ve hırsızlık konulu bu çok çirkin isnatları en kısa sürede ortaya çıkarmalıdır. Türk halkı bu çirkin eylemleri hak etmemektedir" ifadelerini kullandı.